Россия закончила 2018 год на 48-м меcте в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу сохранила за собой 48-е место в декабрьском и окончательном рейтинге 2018 года Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Обновлённая версия опубликована в четверг.

Лучшим же достижением в рейтинге ФИФА за всю историю российской команды было третье место в 1996 году.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером является Бельгия. Вслед за ней расположились Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Гайаны, поднявшись на три позиции. Теперь она занимает 177-е место. Самое большое понижение в рейтинге у сборной Барбадоса, которая опустилась на три позиции и занимает 162-е место.

Сборная России по итогам Лиги наций УЕФА не смогла подняться в дивизион выше.

По окончании ЧМ-2018 ФИФА перестроила систему подсчёта очков. В первую очередь изменение спровоцировало появление Лиги наций. Новый турнир УЕФА был создан с целью заменить товарищеские матчи. Кроме того, нововведение рассчитано на то, чтобы страны — хозяйки последующих мундиалей или любых других крупных турниров медленнее теряли позиции в рейтинге. Поэтому теперь победы над сильными командами, даже во время товарищеских матчей, оцениваются большим количеством очков.