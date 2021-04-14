Российскую штангистку заподозрили в нарушении антидопинговых правил

В отношении российской штангистки Екатерины Катиной открыто дело со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики.
Россиянка в этой связи временно отстранена от соревнований.
По данным пресс-службы, обвинения в адрес штангистки
Ранее NEWS.ru писал, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырёх российских гребцов. Их подозревают в использовании запрещённых веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира.