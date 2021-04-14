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Российскую штангистку заподозрили в нарушении антидопинговых правил

23:28, 14 апреля 2021
Фото: Фото: csp-nn.ru

В отношении российской штангистки Екатерины Катиной открыто дело со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики.

Россиянка в этой связи временно отстранена от соревнований.

По данным пресс-службы, обвинения в адрес штангистки основаны на расследованиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также базируются на данных из базы Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее NEWS.ru писал, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырёх российских гребцов. Их подозревают в использовании запрещённых веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира.

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