Российскую штангистку заподозрили в нарушении антидопинговых правил

https://static.news.ru/photo/e948c0fa-9d5f-11eb-b878-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: csp-nn.ru

В отношении российской штангистки Екатерины Катиной открыто дело со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики.

Россиянка в этой связи временно отстранена от соревнований.

По данным пресс-службы, обвинения в адрес штангистки основаны на расследованиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также базируются на данных из базы Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее NEWS.ru писал, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырёх российских гребцов. Их подозревают в использовании запрещённых веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира.