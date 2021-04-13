Четырёх российских гребцов заподозрили в употреблении допинга

https://static.news.ru/photo/47d5b80c-9c94-11eb-bb96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырёх российских гребцов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев подозреваются в использовании запрещённых веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира. На данный момент все спортсмены были временно отстранены от соревнований, сообщает ТАСС.

Отмечается, что обвинения основаны на расследованиях, проведённых отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессором Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее в отношении российского спорта CAS принял решение утвердить санкции WADA. При этом многое из того, что предлагало Всемирное антидопинговое агентство, было пересмотрено. В результате в ближайшие два года российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны и включать национальный гимн. Ранее предлагалось ввести подобные санкции на четыре года.

Решение CAS основано на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего на Запад и утверждающего о существовании в РФ государственной допинговой системы. Российские власти неоднократно опровергали его заявления.