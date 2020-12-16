Решение по спору WADA и РУСАДА обнародуют 17 декабря

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требует лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года.
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Исполком WADA 9 декабря 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В случае если спортивный арбитраж примет сторону WADA, Россия может потерять право выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах, а также не сможет в этот период проводить у себя крупные международные соревнования.
Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.
Так, по итогам изучения объяснения и медицинских документов, которые представил Слепов, РУСАДА приняло решение не рассматривать данный эпизод как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.
В июле 2020 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и главный информатор (WADA) Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Токио, перенесённую из-за коронавируса с 2020 года на следующий год. По его мнению, это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Родченков вновь затронул тему подмены допинг-проб в Сочи, назвав её «мошенничеством невероятных масштабов».