Решение по спору WADA и РУСАДА обнародуют 17 декабря

https://static.news.ru/photo/f6d771e6-3fac-11eb-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требует лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года.

Как сообщила пресс-служба CAS, решение будет опубликовано на официальном сайте арбитражного суда в 18:00 мск. Слушания по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября.

Исполком WADA 9 декабря 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В случае если спортивный арбитраж примет сторону WADA, Россия может потерять право выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах, а также не сможет в этот период проводить у себя крупные международные соревнования.

Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.

Так, по итогам изучения объяснения и медицинских документов, которые представил Слепов, РУСАДА приняло решение не рассматривать данный эпизод как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.

В июле 2020 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и главный информатор (WADA) Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Токио, перенесённую из-за коронавируса с 2020 года на следующий год. По его мнению, это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Родченков вновь затронул тему подмены допинг-проб в Сочи, назвав её «мошенничеством невероятных масштабов».