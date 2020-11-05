Родченков: умные люди видели, что происходит с игнорирующими приказы Путина

https://static.news.ru/photo/c226b1b0-1f5d-11eb-883b-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, существует ли угроза его жизни из-за допингового скандала в России, а также заявил, что продолжит раскрывать информацию о махинациях в спорте.

Я не в состоянии оценить угрозы моей жизни — близки они или очень далеки. Не могу бояться по ночам. Живу своей жизнью и чувствую себя хорошо. Я предоставил десятки письменных аффидевитов, — рассказал Evening Standard информатор.

По словам Родченкова, с ним проводили допросы и становилось ясно, что представленные доказательства правдивы, надёжны и поддаются проверке.

Когда ты работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Умные люди во всём мире видели, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как исполнять ту работу, которую мне поручало начальство. Но когда я увидел возможность раскрыть правду, полностью посвятил себя этому делу, — подчеркнул экс-руководитель лаборатории.

Он добавил, что сейчас живёт своей жизнью, раскрывая истину, чтобы «продвигать чистый и честный спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством». Употребление российскими спортсменами допинга он назвал «заговором, заказанным на самых высоких уровнях власти».

Информатор WADA заявил, что продолжит раскрывать правду, чтобы международный спорт мог освободиться от коррупции и развиваться в направлении справедливости.

Ранее экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков объяснил, почему до сих пор скрывает своё лицо, несмотря на сделанную ему пластическую операцию. Он до сих пор боится за свою жизнь. По словам Родченкова, однажды в одном из американских поездов его узнали, хотя им были приняты все конспирологические меры. Это был студент.

Между тем телеведущий Владимир Соловьёв и комментатор Дмитрий Губерниев предположили, что бывшего информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже нет в живых. Губерниев заявил, что никто не знает, где находится Родченков, а Соловьёв не исключил, что мужчина давно мог умереть.

Родченков сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград. Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения, писал NEWS.ru.