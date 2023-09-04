Российским пловцам разрешили участвовать в международных соревнованиях World Aquatics допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) решило допустить представителей России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации. Уточняется, что россияне и белорусы смогут соревноваться исключительно в нейтральном статусе.

Индивидуальные нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. К соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии на одну дисциплину, — говорится в заявлении.

Представителям РФ и Белоруссии при допуске до международных стартов будет необходимо следовать ряду условий, среди которых отказ от использования флагов и гимнов стран, а также отсутствие поддержки проведения специальной военной операции на Украине.

По словам главы организации Хусейна Аль-Мусаллама, World Aquatics с уважением относится к спортсменам вне зависимости от их принадлежности к государству и признает ответственность «за создание соревновательной, справедливой, инклюзивной среды для каждого участника». Он также поблагодарил «всех, кто участвовал в разработке строгого и справедливого подхода», о котором договорились представители Федерации.

Россияне были отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине. Таким образом, российские водники пропустили уже два чемпионата мира.

Ранее Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. За отмену запрета выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве «команды беженцев». Россияне выступят в нейтральном статусе и под флагом комитета. При этом депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов. По ее словам, с такими ярлыками и оценками нужно быть поаккуратнее. Журова напомнила о том, как сборная СНГ выступала под нейтральным флагом в 1992 году.