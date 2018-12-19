Российский футбол определился с главной целью на будущее

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) озвучили основную цель на следующий год. Ею стало попадание сборной в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, сообщил в своём Twitter Игорь Лебедев.
Итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году решено считать положительными.
Сборная России в рамках отбора на европейское первенство сыграет в группе I. Соперниками россиян станут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2019 по 31 марта 2020 года. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из девяти групп. Оставшиеся четыре путёвки будут разыграны в стыковых матчах между победителями групп Лиги наций УЕФА или следующими по рейтингу командами в марте 2020 года.
Как писал News.ru, Санкт-Петербург поспорит с Мюнхеном за финал ЛЧ.