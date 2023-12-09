Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира WBA

Фото: Lin Yiguang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксер и олимпийский чемпион Евгений Тищенко добился звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). В титульном бою на турнире IBA Champions Night в Дубае он отправил в нокаут в 6-м раунде Леона Харта из Германии.

Евгению Тищенко 32 года, у него в активе 13 побед (восемь нокаутом) и одно поражение. Он также имеет титулы интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета, интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO в весе до 90,71 кг.

Ранее он выступал в любительском боксе в весе до 91 кг и стал олимпийским чемпионом в 2016 году. Его профессиональная карьера также включает в себя чемпионские титулы на мировом, европейском и университетском уровнях.

У его соперника, 35-летнего Леона Харта, на счету 22 победы (13 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. Он был чемпионом Европы WBO в 2021 году и провел ничейный бой с французом Жан-Жаком Оливье в предыдущем поединке. Сейчас у троих российских боксеров есть чемпионские пояса: Тищенко, Артур Бетербиев (весовая категория до 79,38 кг) и Дмитрий Бивол (весовая категория до 79,38 кг).

Категория bridgerweight (до 101,6 кг) была создана для увеличения диапазона между тяжелым (до 90,71 кг) и супертяжелым весом (свыше 90,71 кг). Она была названа в честь шестилетнего Бриджера Уокера из США, который защитил свою младшую сестру от нападения бродячих собак.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс — младший заявил о готовности встретиться на ринге с российским спортсменом Федором Емельяненко. Возможный поединок Джонс-младший назвал интересным событием. Перед этим четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Емельяненко выразил желание провести поединок против одного из самых узнаваемых боксеров мира Майка Тайсона. Однако до переговоров дело не дошло, это подтвердил промоутер Боб Арум.