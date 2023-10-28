Рой Джонс — младший готов встретиться на ринге с российским бойцом ММА Рой Джонс заявил, что готов провести поединок с Федором Емельяненко

Фото: Saquan Stimpson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рой Джонс-младший

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс — младший заявил о готовности встретиться на ринге с российским спортсменом Федором Емельяненко, об этом американец сообщил ТАСС. Возможный поединок Джонс-младший назвал интересным событием.

Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие, — сказал американский боксер.

Отмечается, что ранее четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко выразил желание провести поединок против одного из самых узнаваемых боксеров мира Майка Тайсона. Однако до переговоров дело не дошло, это подтвердил промоутер Боб Арум.

На счету 47-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА), а также один несостоявшийся бой. Он прославился своими достижениями в организациях Pride, Rings и WAMMA и на чемпионатах мира и России по боевому самбо. Рой Джонс — младший, в свою очередь, являлся абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории и получил серебряную медаль на Олимпийских играх 1988 года.

В сентябре Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза смешанных единоборств (ММА) России. Президиум принял заявление спортсмена, а выборы нового главы пройдут в ноябре.