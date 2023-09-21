Союз ММА принял заявление Емельяненко об отставке

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Федор Емельяненко

Президиум Союза боев смешанного стиля (ММА) России принял заявление об отставке Федора Емельяненко с поста президента организации, заявил ТАСС врио президента федерации Андрей Терентьев. Конференция, на которой пройдут выборы нового президента Союза ММА, состоится в ноябре, добавил он.

Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Федора Емельяненко, — сказал Терентьев.

Емельяненко был во главе Союза ММА с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. В июне 2022 года он вновь был избран главой этой организации.

46-летний Емельяненко провел за свою карьеру в ММА 47 боев, в 40 из которых он одержал победу. Большинство противостояний в пользу «Последнего императора» заканчивались досрочно — 16 раз он нокаутировал своего соперника, 15 раз побеждал приемом и девять раз решением судей.

Боец является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо.

Недавно Емельяненко признался, что хочет провести бой по правилам бокса с американцем Майком Тайсоном. Журналист Ариэль Хельвани предложил ему встретиться на ринге с Железным Майком 28 октября в Саудовской Аравии. Федор отметил, что успеет подготовиться к этому времени и такой расклад его полностью устраивает.