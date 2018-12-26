Российский боец UFC отправился в казино перед боем

https://news.ru/storage/news/7d7bf7d87558d2e3e4a7db3e85bfd56b/ac821816-4f37-44cf-8d92-ba5b8046937d_850.jpg Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Пётр Ян

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о том, как проходит подготовка к бою против бразильца Сильвы Де Андраде. Поединок состоится 29 декабря в США.

«Завтра вылетаем из Вегаса в Лос-Анджелес. Тут на каждом шагу игровые автоматы и казино. В принципе, раньше я никогда не играл, но судьбу испытали — поставили десять долларов, так скажем, пошли ва-банк», — приводит его слова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Бой Петра Яна состоится в рамках шоу Джонс — Густафссон. Ранее бой должен был пройти в Лас-Вегасе, но из-за проваленного допинг-теста со стороны Джона Джонса турнир перенесли в другой город. На турнире выступит и другой российский боец — Андрей Орловский.

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