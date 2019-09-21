https://static.news.ru/photo/5e1ee968-dd27-11e9-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: He Canlingsheyingbu/Global Look Press

Женская сборная по волейболу одержала очередную победу на Кубке мира, который проходит в Японии. Встреча с командой Сербии завершилась со счётом 3-1 в пользу россиянок.

Российские волейболистки имели преимущество в четырёх партиях из пяти (25:16, 20:25, 25:23, 25:16). Это уже пятая их победа на Кубке мира. В следующем матче 23 сентября они встретятся с аргентинками.

Как писал News.ru, российские волейболистки обыграли ранее сборную Доминиканы. Встреча завершилась со счётом 3:2. Самой результативной стала Наталья Гончарова, набрав 26 очков. А до этого наша сборная обыграла команду Южной Кореи, Японии и Камеруна.