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Михаил Щипанов
Женская сборная по волейболу одержала очередную победу на Кубке мира, который проходит в Японии. Встреча с командой Сербии завершилась со счётом 3-1 в пользу россиянок.
Российские волейболистки имели преимущество в четырёх партиях из пяти (25:16, 20:25, 25:23, 25:16). Это уже пятая их победа на Кубке мира. В следующем матче 23 сентября они встретятся с аргентинками.
Продолжаем побеждать#РоссияСербия3-1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16) pic.twitter.com/AvJgf59BEC— Сборная России (@RusVolleyTeam) September 22, 2019
Продолжаем побеждать#РоссияСербия3-1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16) pic.twitter.com/AvJgf59BEC
Как писал News.ru, российские волейболистки обыграли ранее сборную Доминиканы. Встреча завершилась со счётом 3:2. Самой результативной стала Наталья Гончарова, набрав 26 очков. А до этого наша сборная обыграла команду Южной Кореи, Японии и Камеруна.
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Россиянка Яна Павлова одержала победу в индивидуальных прыжках среди женщин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. 23-летняя россиянка набрала 56,6 балла.
На соревнованиях, прошедших в Хабаровске, второе место заняла японка Хикару Мори (56,55), третье — китаянка Лю Линлин (55,785). Ещё одна спортсменка, представлявшая Россию, Ирина Кундиус стала шестой (54,48).
В мужских...
Российские волейболистки победили команду Сербии в матче Кубка мира