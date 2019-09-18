https://static.news.ru/photo/9fe8e584-d9d4-11e9-aaae-fa163e074e61_660.jpg Фото: He Canling, via www.imago-images/Global Look Press

Женская волейбольная сборная России в очередном матче Кубка мира, проходящего в Японии, в трёх партиях обыграла команду Южной Кореи.

Счёт встречи по сетам — 25:18, 29:27, 25:12.

В другом матче игрового дня сборная Сербии взяла верх над командой Аргентины — 3:1.

После четырёх сыгранных матчей российская сборная с тремя победами и восемью набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Кубка мира, уступая командам Китая, Нидерландов и США (у всех — по девять очков после трёх игр).

Следующий матч на турнире россиянки проведут в четверг, 19 сентября, со сборной Доминиканской Республики.

В предыдущем поединке Кубка мира наша сборная потерпела поражение от команды Китая, писал ранее News.ru.