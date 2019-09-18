Женская сборная России по волейболу обыграла Доминиканскую Республику в матче пятого тура Кубка мира, проходящего в Японии.
Встреча завершилась победой со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5). Самой результативной стала Наталья Гончарова, набрав 24 очка.
Таким образом, россиянки под руководством Серджио Бузато одержали четвёртую победу в пяти встречах.
Следующим соперником России станет команда Сербии, матч пройдёт 22 сентября.
Ранее россиянки в трёх партиях обыграли команду Южной Кореи, писал News.ru.