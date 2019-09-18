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Канадский бизнесмен Джозеф Цаю купил клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», который принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.

Все процедуры по продаже завершены. Цаю также выкупил арену клуба Barclays Center. Общая сумма сделки составила $2,35 млрд. Это стало новым рекордом в спортивной индустрии. У нас есть невероятная группа...