Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Женская сборная России по волейболу обыграла Доминиканскую Республику в матче пятого тура Кубка мира, проходящего в Японии.

Встреча завершилась победой со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5). Самой результативной стала Наталья Гончарова, набрав 24 очка.

Таким образом, россиянки под руководством Серджио Бузато одержали четвёртую победу в пяти встречах.

Следующим соперником России станет команда Сербии, матч пройдёт 22 сентября.

Ранее россиянки в трёх партиях обыграли команду Южной Кореи, писал News.ru.

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