Российские биатлонистки не попали в топ-10 в спринте на КМ

Анастасия Кузьмина из Словакии стала победительницей спринта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

Сестра Антона Шипулина прошла дистанцию с двумя огневыми рубежами без штрафных кругов, показав время 19:15,1 секунды.

Серебряным призером стала итальянка Лиза Виттоцци (+11,5; 0 штрафных), бронзу завоевала шведка Ханна Эберг (+29,1; 0).

No beating Anastasiya Kuzmina today! The Slovak cleans all 10 targets to take the #RUH19 sprint ahead of @lisa_vittozzi and @hannaaaoberg



