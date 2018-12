Сборная России обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею

Сборная России продолжает успешное выступление на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Во втором матче подопечные Валерия Брагина одолели команду Чехии со счётом 1:2.

Первую шайбу россияне забросили под конец первого периода, причём находясь в меньшинстве. На 18-й минуте после паса Кирилла Слепца отличился Артём Галимов.

Второй гол россиян состоялся за пять минут до окончания второго периода, при этом численное преимущество вновь было за нашими соперниками. Николай Коваленко получил передачу на ход от Павла Шэна, вышел один на один и сумел поразить ворота Лукаша Достала.

*Another* short-handed goal by Russia, this time coming from Nikolai Kovalenko ( @Avalanche ) to go up 2-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/I5QYQCrkLh

Буквально через полминуты чехи «размочили» счёт. Гол получился довольно курьёзный: шайба после наброса Давида Кваснички от синей линии попала в подбородок Яхиму Конделику, а уже от него «парашютом» залетела в ворота за спину Петру Кочеткову.

If it counts, it counts David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj