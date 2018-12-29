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Сборная России обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею

twitter.com/@TSN_Sports

спорт [ версия для печати ]

Сборная России продолжает успешное выступление на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Во втором матче подопечные Валерия Брагина одолели команду Чехии со счётом 1:2.

Первую шайбу россияне забросили под конец первого периода, причём находясь в меньшинстве. На 18-й минуте после паса Кирилла Слепца отличился Артём Галимов.

Второй гол россиян состоялся за пять минут до окончания второго периода, при этом численное преимущество вновь было за нашими соперниками. Николай Коваленко получил передачу на ход от Павла Шэна, вышел один на один и сумел поразить ворота Лукаша Достала.

Буквально через полминуты чехи «размочили» счёт. Гол получился довольно курьёзный: шайба после наброса Давида Кваснички от синей линии попала в подбородок Яхиму Конделику, а уже от него «парашютом» залетела в ворота за спину Петру Кочеткову.

За полторы минуты до финального свистка чехи сняли вратаря, но на счёте это так и не отразилось — 1:2. После двух матчей команда Валерия Брагина набирает 6 очков и по-прежнему занимает второе место в группе А. Лидируют канадцы, у которых столько же очков, но больше забитых шайб. 

Как писал News.ru, 28 декабря российская «молодёжка» в дебютном матче крупно обыграла сборную Дании — 4:0. Следующим соперником станет команда Швейцарии. Матч состоится 31 декабря в 04:00 мск.


#россия #хоккей #чехия #МЧМ
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