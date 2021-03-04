Российская лыжница станцевала на церемонии объявления призёров

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Российская лыжница Юлия Ступак станцевала на церемонии объявления призёров после женской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Россиянки стали вторыми.

Ступак вместе с Яной Кирпиченко, Татьяной Сориной и Натальей Непряевой в четверг завоевала серебро в эстафете. Эта медаль стала третьей для российской команды на чемпионате мира в Германии.

Победу одержали норвежки: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг и Хелена Мария Фосcесхолм. Бронзовым призёром этой престижнейшей гонки турнира стала четвёрка сборной Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Йоханна Матинтало, Рита Лииза Ропонен, Криста Пярмякоски, которые обошли на финишной прямой команду США.

Как писал NEWS.ru, ранее Ступак оказалась второй в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском городе Фалун.