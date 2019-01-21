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Российская фигуристка поведала о принятии допинга

Анастасия Шаботова Скриншот WwwTulupRu/youtube.com

Анастасия Шаботова

спорт [ версия для печати ]

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы хорошо выступать, необходимо принимать допинг.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё», — сказала спортсменка.

Она подчеркнула, что нужно принимать только правильный допинг. Также Шаботова отметила, что в «Хрустальном», где она тренируется, также принимают допинг.

«Конечно, пьют», — заключила фигуристка.

Анастасия Шаботова тренируется в спортивной школе «Снежные барсы». В прошлом сезоне спортсменка занималась в «Москвиче».

Представителями «Хрустального» Центра спорта и образования «Самбо-70» являются Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная и другие фигуристки.

Ранее News.ru сообщал, что три российских спортсменки не пришли на первую тренировку на чемпионате Европы по фигурному катанию.


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