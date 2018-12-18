Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши

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Екатерина Куракова

Российская фигуристка Екатерина Куракова, решившая сменить спортивное гражданство и выступать за Польшу, заявила, что приняла такое решение из-за интереса к своей персоне со стороны поляков.

«Польшу я выбрала, потому что почувствовала большой интерес к себе, я почувствовала, что я очень нужна, а это так здорово. Быть нужной!» — приводит слова 16-летней Кураковой Sport24.

Она добавила, что в России «для неё нет места».

Куракова выступала за Россию до 2017 года. Отныне она представляет Польшу и тренируется у канадца Брайана Орсера.

Ранее Орсер объяснил, сколько нужно времени спортсмену, чтобы начать всё с нуля.