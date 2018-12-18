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Орсер: Медведевой нужно два года для достижения результата

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Тренер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что его подопечной требуется два года, чтобы добиться результата.

«По моему мнению, любому спортсмену требуется полтора-два года на то, чтобы всё начать с нуля и добиться результата. Забавно, когда разные национальные федерации просят меня взять фигуриста и сразу же добиться успеха», — приводит слова тренера Olympic Channel.

Также он заявил, что ему приходится ломать старую технику спортсменов и ставить с нуля новую.

Евгения Медведева выступит на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Саранске с 19 по 23 декабря.

Ранее олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что Евгения Медведева поступила правильно, сменив тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера.


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