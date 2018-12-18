Орсер: Медведевой нужно два года для достижения результата

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Евгения Медведева

Тренер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что его подопечной требуется два года, чтобы добиться результата.

«По моему мнению, любому спортсмену требуется полтора-два года на то, чтобы всё начать с нуля и добиться результата. Забавно, когда разные национальные федерации просят меня взять фигуриста и сразу же добиться успеха», — приводит слова тренера Olympic Channel.

Также он заявил, что ему приходится ломать старую технику спортсменов и ставить с нуля новую.

Евгения Медведева выступит на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Саранске с 19 по 23 декабря.

Ранее олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова заявила, что Евгения Медведева поступила правильно, сменив тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера.