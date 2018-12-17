Бестемьянова вновь высказалась о Медведевой

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Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Евгения Медведева поступила правильно, сменив тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера.

«В той ситуации, в которой оказалась Женя, это единственно правильный поступок. Медведева соревновалась, а выигрывала девочка, которую она привезла на своём хвосте. Если не доверяешь тренеру, то надо уходить», — приводит слова Бестемьяновой «СЭ».

Также Бестемьянова подчеркнула, что спортсменку подвело здоровье, а «здесь Жене не помогли поправить здоровье». Она добавила, что Медведева чувствовала неуверенность в себе со стороны тренера. По её словам, фигуристка всё разложила по полкам и приняла решение, которое было «необходимо для того, чтобы выжить в спорте».

Бестемьянова также раскритиковала болельщиков за то, что они говорят о предательстве. Она отметила, что российскую фигуристку поддерживает Федерация фигурного катания на коньках (ФФКР) и правительство.

«Медведева выступает за Россию, о каком предательстве идёт разговор? Был сделан какой-то вброс. И правильно, что она перестала читать комментарии», — подытожила она.

Евгения Медведева не смогла пробиться в финальную часть Гран-при, который проходил в Ванкувере (Канада) с 6 по 9 декабря. Фигуристка выступит на чемпионате России, который состоится в Саранске с 19 по 23 декабря.

Ранее News.ru сообщал о том, что рекламный агент российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал о знакомстве с бывшим тренером спортсменки Этери Тутберидзе.