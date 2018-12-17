USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Бестемьянова вновь высказалась о Медведевой

Скриншот ТВ Центр-Москва

Скриншот

спорт [ версия для печати ]

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Евгения Медведева поступила правильно, сменив тренера Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера.

«В той ситуации, в которой оказалась Женя, это единственно правильный поступок. Медведева соревновалась, а выигрывала девочка, которую она привезла на своём хвосте. Если не доверяешь тренеру, то надо уходить», — приводит слова Бестемьяновой «СЭ».

Также Бестемьянова подчеркнула, что спортсменку подвело здоровье, а «здесь Жене не помогли поправить здоровье». Она добавила, что Медведева чувствовала неуверенность в себе со стороны тренера. По её словам, фигуристка всё разложила по полкам и приняла решение, которое было «необходимо для того, чтобы выжить в спорте».

Бестемьянова также раскритиковала болельщиков за то, что они говорят о предательстве. Она отметила, что российскую фигуристку поддерживает Федерация фигурного катания на коньках (ФФКР) и правительство.

«Медведева выступает за Россию, о каком предательстве идёт разговор? Был сделан какой-то вброс. И правильно, что она перестала читать комментарии», — подытожила она.

Евгения Медведева не смогла пробиться в финальную часть Гран-при, который проходил в Ванкувере (Канада) с 6 по 9 декабря. Фигуристка выступит на чемпионате России, который состоится в Саранске с 19 по 23 декабря.

Ранее News.ru сообщал о том, что рекламный агент российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал о знакомстве с бывшим тренером спортсменки Этери Тутберидзе.


#фигурноекатание #НатальяБестемьянова #Федерацияфигурногокатания
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 18:39, 16 декабря 2018
Фигуристам сборной России отказали в любви
спорт 14:12, 12 декабря 2018
Загитова обратилась к болельщикам
спорт 12:07, 12 декабря 2018
Тренер российских фигуристов удостоен ордена Дружбы
Лента новостей
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
Другие новости
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top