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Роналду вернётся в сборную Португалии

Криштиану Роналду www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Global Look Press

Криштиану Роналду

спорт [ версия для печати ]

Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в состав сборной Португалии по футболу в 2019 году. Спортсмен не выступал за национальную команду после проигрыша уругвайцам 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Игрок отметил, что у него была договорённость со сборной о том, что он не будет выступать в первой части сезона. Это было связано с адаптацией футболиста после перехода из «Реала» в «Ювентус», сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Роналду впервые с 2010-го не смог забить больше 50 мячей за год. Эта серия началась у форварда восемь лет назад — тогда он отметился 60 забитыми мячами. Спустя год отличился 63 раза, затем — 69, 61, 57, 55 и 53.


#футбол #Роналду #Португалия #сборнаяПортугалии
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