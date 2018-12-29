Роналду не выполнил свою норму по забитым мячам

https://news.ru/storage/news/9ef64e0003a173ce2c90687acb7d6822/b2ddb9bd-b311-4a44-acd2-4bea4dc1657d_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые с 2010-го не смог забить больше 50 мячей за год.

Эта серия началась у форварда восемь лет назад — тогда он отметился 60 забитыми мячами. Спустя год отличился 63 раза, затем — 69, 61, 57, 55 и 53.

До текущего сезона футболист выступал за испанский «Реал». Сумма трансфера в туринскую команду составила 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне Роналду провёл 19 матчей, стал автором 14 голов, а также отдал пять результативных передач. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров Серии А.

Как писал News.ru, Роналду выпустил мобильную игру.