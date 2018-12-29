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Роналду не выполнил свою норму по забитым мячам

Криштиану Роналду Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Криштиану Роналду

спорт [ версия для печати ]

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые с 2010-го не смог забить больше 50 мячей за год.

Эта серия началась у форварда восемь лет назад — тогда он отметился 60 забитыми мячами. Спустя год отличился 63 раза, затем — 69, 61, 57, 55 и 53.

До текущего сезона футболист выступал за испанский «Реал». Сумма трансфера в туринскую команду составила 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне Роналду провёл 19 матчей, стал автором 14 голов, а также отдал пять результативных передач. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров Серии А.

Как писал News.ru, Роналду выпустил мобильную игру.


#футбол #Роналду
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