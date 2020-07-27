Родченков призвал отстранить российских спортсменов от ОИ-2020 в Токио

https://static.news.ru/photo/23f62fb6-cfe9-11ea-b439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россию должна быть полностью отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом заявил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов, — сказал он в интервью ВВС.

Родченков вновь затронул тему подмены допинг-проб в Сочи, назвав её «мошенничеством невероятных масштабов».

То, что случилось в России — это кульминация мошенничества. Ни одна другая страна не могла бы такого достичь, потому что у моей лаборатории везде был зелёный свет. Олимпиада в Сочи была проектом Путина, у нас не было ограничений по ресурсам, — заявил он.

С журналистами Родченков общался по видеосвязи, прикрывая лицо солнцезащитными очками, шарфом и полями шляпы. Он пояснил, что стал «неузнаваем», изменив жесты и поведение, а «маскировка» необходима для сохранения в секрете своей новой личности.

Как ранее писал NEWS.ru, Родченков назвал проблему с допингом причиной бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в автобиографии, которая должна выйти в свет 30 июля. По его словам, советские политик боялись разоблачения на международном уровне.

Родченков сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград. Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.