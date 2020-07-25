Родченков назвал истинную причину бойкота СССР Олимпиады-1984

https://static.news.ru/photo/3f2bbe4c-cf4c-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, потому что у страны была такая огромная проблема с допингом, что политики СССР боялись разоблачения на международном уровне. Об этом пишет информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в автобиографии.

Отрывки из книги «дело Родченкова», которая выйдет в свет 30 июля, приводит Mail on Sunday. По словам Родченкова, советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили. Кроме того, спортивные чиновники СССР узнали о введении на Играх нового метода тестирования, который не позволил бы остаться безнаказанными многим советским атлетам.

По словам Родченкова, Советскому Союзу удалось осуществить задуманное спустя четыре года — на Олимпиаде-1988 года в Сеуле. Информатор WADA уточнил, что он лично руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».

Канадца Бена Джонсона, выигравшего олимпийское золото на 100-метровке в 1988 году в Сеуле, Родченков называет одним из самых запятнавших себя спортсменов в олимпийской истории. Он тайно сдавал анализы двумя годами ранее, и их результат был положителен на стероиды.

Родченков рассказывает, что он лично проводил анализ допинг-пробы 1986 года, который обнаружил запрещённый стероид станозолол в моче Джонсона на Играх доброй воли 1986 года в Москве. Информатор WADA говорит, что это был один из 14 тестов на наркотики, давших положительный результат, который скрывали хозяева мероприятия.

Глава Московской антидопинговой лаборатории сбежал в США в 2015 году. Его показания легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В документе утверждалось, что в России создана система государственной поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.

Родченков длительное время не появлялся на публике, а в 2018 году показал свой новый облик: у него изменились черты лица и причёска. Он признался, что был вынужден изменить свою внешность из-за боязни покушения.

Россия была отстранена от участия в международных турнирах в декабре 2019 года, а также на четыре года было запрещено их проведение. Родченков положительно оценил это решение исполкома WADA, писал NEWS.ru.