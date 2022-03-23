РФС не поддержал инициативу РПЛ о расширении лиги до 18 команд

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не поддержал решение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении числа участников соревнования с 16 до 18 команд. Одновременно РФС отказал РПЛ в моратории на вылет команд по итогам сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно информации издания, 22 марта в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Однако уже на следующий день РФС отказался поддержать эту инициативу, хотя организация и пообещала изучить подобную возможность с ФНЛ относительно следующего сезона.

В данной ситуации интересно то, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц после голосования за расширение лиги выразил мнение, что «некоторые команды могут не доиграть сезон». Однако решающий голос остался за РФС, который отказался расширять лигу по итогам нынешнего сезона.

По существующему регламенту сейчас в турнире выступают 16 команд, две худшие из которых вылетают из лиги напрямую, а ещё две проводят матчи с представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занявшими третье и четвёртое места.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что разрешит иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами.