Резцова раскритиковала работу главного тренера сборной России по биатлону

Фото: Jiang Hongjing/XinHua/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, комментируя ситуацию с отстранением от руководства клуба «Челси» его владельца Романа Абрамовича, призвал бизнесмена создать клуб такого же уровня в России. Его слова передаёт РИА Новости.

Свищёв отметил, что британские власти дошли до того, что вводят санкции не только против российских граждан, но и собственных. Он возмутился, что Лондон запрещает поддерживать собственную команду и «человека, который...