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Резцова раскритиковала работу главного тренера сборной России по биатлону

Анфиса Резцова рассказала, кто может заменить Михаила Шашилова на посту главного тренера женской сборной России по биатлону
13:13, 16 марта 2022
Резцова раскритиковала работу главного тренера сборной России по биатлону Светлана Миронова Фото: Jiang Hongjing/XinHua/Global Look Press
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова в интервью NEWS.ru заявила, что работа Михаила Шашилова на посту главного тренера женской сборной России по биатлону оказалась неудачной. В качестве примера она привела результаты Светланы Мироновой, которая всю жизнь тренировалась у этого специалиста.

Забавно слышать, что Шашилов сам решил покинуть сборную. Да его самого просто отодвинут. Вакантное место? Я не задумывалась, надо изучить кандидатов. Я бы вернула Виталия Норицына. Не знаю, почему его отстранили, хотя сделали вторым тренером при Шашилове. Как правило, помощникам не дают слова при подготовке. В своё время работа с Шашиловым мне принесла много пользы. Он готовил стрельбу. Не знаю, как там сейчас. Вроде своих спортсменов в Екатеринбурге он тренировал нормально, но готовить команду неспособен. Со Светланой Мироновой он работал с Екатеринбурга. Она приехала в сборную и всё растеряла. Ладно, она — нестабильный стрелок, но она потеряла и свой ход. Она — шашиловская спортсменка. Куда всё делось? Он готовил всех два года к Олимпиаде. Почему такие результаты? — сказала Резцова.

Отметим, что в группе Шашилова тренировались Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов допустил, что на ближайшем собрании Союза биатлонистов России (СБР) могут отправить в отставку старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова из-за нарушения режима.

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