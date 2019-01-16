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«Реал» захотел вернуть украинского вратаря

Mike Kireev/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Руководство мадридского «Реала» приняло решение вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина, который проводит сезон в «Леганесе».

Мадридцы попросили отпустить 19-летнего украинца в январе в связи с переходом третьего голкипера команды Кико Касильи в «Лидс».

В текущем сезоне Ла Лиги Лунин вышел на поле в двух матчах, в одном из которых он отстоял «на ноль».

Лунин перешёл в испанскую лигу в 2018 году, ранее он выступал за «Зарю».

Как писал News.ru, «Реал» официально отдал Лунина в «Леганес».


#футбол #реал
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