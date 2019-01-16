«Реал» захотел вернуть украинского вратаря

Руководство мадридского «Реала» приняло решение вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина, который проводит сезон в «Леганесе».
Мадридцы попросили отпустить 19-летнего украинца в январе в связи с переходом третьего голкипера команды Кико Касильи в «Лидс».
В текущем сезоне Ла Лиги Лунин вышел на поле в двух матчах, в одном из которых он отстоял «на ноль».
Лунин перешёл в испанскую лигу в 2018 году, ранее он выступал за «Зарю».
Как писал News.ru, «Реал» официально отдал Лунина в «Леганес».