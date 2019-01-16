«Реал» захотел вернуть украинского вратаря

https://news.ru/storage/news/1475c77a8f988e289b02d93bf868a84a/450884ef-27ad-4d4d-9a84-b82809406443_850.jpg Mike Kireev/Global Look Press

Руководство мадридского «Реала» приняло решение вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина, который проводит сезон в «Леганесе».

Мадридцы попросили отпустить 19-летнего украинца в январе в связи с переходом третьего голкипера команды Кико Касильи в «Лидс».

В текущем сезоне Ла Лиги Лунин вышел на поле в двух матчах, в одном из которых он отстоял «на ноль».

Лунин перешёл в испанскую лигу в 2018 году, ранее он выступал за «Зарю».

Как писал News.ru, «Реал» официально отдал Лунина в «Леганес».