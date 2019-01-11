Разочарованный Неймар принялся названивать в «Барселону»

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Неймар (в центре)

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар снова высказал желание вернуться в каталонскую «Барселону».

Неймар сожалеет об уходе из клуба. Он позвонил в «Барселону» с просьбой взять его назад уже пять раз, сообщает испанская Marca со ссылкой на El Mundo.

Отец и агент бразильца также лично разговаривал с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Он попросил убедить тренерский штаб вернуть форварда в стан «сине-гранатовых».

Летом 2017 года бразилец перешёл в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач.

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 года. В Ла Лиге он вышел на поле в 123 матчах и отличился 68 раз.

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