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Разочарованный Неймар принялся названивать в «Барселону»

Неймар (в центре) Сергей Булкин/News.ru

Неймар (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар снова высказал желание вернуться в каталонскую «Барселону».

Неймар сожалеет об уходе из клуба. Он позвонил в «Барселону» с просьбой взять его назад уже пять раз, сообщает испанская Marca со ссылкой на El Mundo.

Отец и агент бразильца также лично разговаривал с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Он попросил убедить тренерский штаб вернуть форварда в стан «сине-гранатовых».

Летом 2017 года бразилец перешёл в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач. 

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 года. В Ла Лиге он вышел на поле в 123 матчах и отличился 68 раз.

«Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита», сообщал News.ru.


#футбол #Неймар
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