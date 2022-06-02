Путин наградил медалью поддержавшего спецоперацию на Украине гроссмейстера Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В заявлении отмечается, что Карякин награждён за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил гроссмейстера Сергея Карякина и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова за патриотическую позицию. По словам Матыцина, эти спортсмены показали пример всем россиянам.