Прояснилось будущее «Авангарда»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт проведёт встречу с игроками футбольного клуба «Авангард» для обсуждения дальнейшей ситуации.
«В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт пригласил к себе футболистов. На встрече будет разговор о будущем клуба», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам информатора, многие футболисты могут сменить клубную прописку, поскольку имеют предложения от других команд.
«Авангард» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 3-ю строчку и является претендентом на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).