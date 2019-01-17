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Прояснилось будущее «Авангарда»

Футбольный клуб «Авангард» Курск/vk.com

спорт [ версия для печати ]

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт проведёт встречу с игроками футбольного клуба «Авангард» для обсуждения дальнейшей ситуации.

«В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт пригласил к себе футболистов. На встрече будет разговор о будущем клуба», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам информатора, многие футболисты могут сменить клубную прописку, поскольку имеют предложения от других команд.

«Авангард» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 3-ю строчку и является претендентом на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).


#футбол #Авангард
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