Прояснилось будущее «Авангарда»

https://news.ru/storage/news/8e8a800f17b020647948ea13494997fc/83cb8056-901e-4d99-ad41-1dcd816068dc_850.jpg Футбольный клуб «Авангард» Курск/vk.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт проведёт встречу с игроками футбольного клуба «Авангард» для обсуждения дальнейшей ситуации.

«В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт пригласил к себе футболистов. На встрече будет разговор о будущем клуба», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам информатора, многие футболисты могут сменить клубную прописку, поскольку имеют предложения от других команд.

«Авангард» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 3-ю строчку и является претендентом на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).