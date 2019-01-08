Проворов вошёл в десятку худших защитников НХЛ

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Российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов

Российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов попал в топ-10 худших защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» россиянин заработал показатель полезности «-2», сыграв 23 минуты 43 секунды и отметившись двумя бросками.

В списке худших защитников НХЛ Иван Проворов занимает 8-е место. За 42 игры спортсмен заработал коэффициент полезности «-15». Первое место в рейтинге делят хоккеист «Сент-Луиз Блюз» Шейн Гостисберг и игрок «оттавы Сенаторз» Коди Сеси, у которых показатель полезности равен «-20». Третьим стал защитник «Флориды Пантерз» Майк Мэтисон с отметкой — «-18».

Ранее News.ru сообщал, что шайба россиянина Ильи Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения.