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Проворов вошёл в десятку худших защитников НХЛ

Российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов David Kirouac/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов попал в топ-10 худших защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз» россиянин заработал показатель полезности «-2», сыграв 23 минуты 43 секунды и отметившись двумя бросками.

В списке худших защитников НХЛ Иван Проворов занимает 8-е место. За 42 игры спортсмен заработал коэффициент полезности «-15». Первое место в рейтинге делят хоккеист «Сент-Луиз Блюз» Шейн Гостисберг и игрок «оттавы Сенаторз» Коди Сеси, у которых показатель полезности равен «-20». Третьим стал защитник «Флориды Пантерз» Майк Мэтисон с отметкой — «-18».

Ранее News.ru сообщал, что шайба россиянина Ильи Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения.


#хоккей #НХЛ #ИванПроворов
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