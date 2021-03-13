Пригожин предложил заменить «Катюшу» на Олимпиаде песней Валерии

https://static.news.ru/photo/bcdfe23a-84b6-11eb-8d16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин предложил свой вариант композиции, под которую могли бы выступать российские олимпийцы вместо попавшей под запрет CAS «Катюши». По его словам, таковой может стать песня его супруги, певицы Валерии, «Часики».

Там же гендерное равенство. Что ещё можно предложить? Я даже не знаю, правда, — объяснил он ФАН свою позицию.

Продюсер добавил, что запрет на исполнение российского гимна на ОИ является свидетельством «войны». Он считает, что необходимо понимать сложившиеся обстоятельства и «нужно найти какую-то песню».

Ранее стало известно, что CAS объяснил запрет на использование сборной РФ на Играх в Токио и Пекине песни «Катюша» тем, что в России она считается патриотической, содержащей призыв к солдатам защищать Родину.

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал решение арбитража «глупостью», а певец Лев Лещенко — «беспрецедентной акцией невежества».

В качестве замены олимпийцам предложили несколько вариантов, от произведений русских композиторов до композиций рэпера Моргенштерна.

Как писал NEWS.ru, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сочла мелодию «Катюши» неподходящей для соревнований. Она добавила, что сборной России следует выступать на ОИ вообще без гимна. Тогда чем больше отечественные спортсмены завоюют золотых наград, тем тоскливее будут проходить Игры.