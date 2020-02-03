Внеочередное заседание Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Внеочередное заседание Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Фото: rusathletics.info

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) передал свои полномочия ОКР (Олимпийскому комитету России) и подал в отставку. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании.

Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства, — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

Также отмечается, что деятельность ВФЛА не привела к надлежащим результатам. ОКР возьмёт на себя сотрудничество с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями. Решение по передаче полномочий позволит сохранить целостность легкой атлетики России.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство спорта проинформировало Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о приостановлении аккредитации ВФЛА.

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