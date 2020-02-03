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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что день его пятилетней дочери Нади сопоставим с его рабочим днём. Девочка посещает большое количество занятий, её мать считает, что это хорошо.

Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу, — признался Песков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Но добавил, что именно такое детство было у его жены...