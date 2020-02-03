https://static.news.ru/photo/0d168b82-46bf-11ea-b43e-fa163e074e61_660.jpgВнеочередное заседание Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.Фото: rusathletics.info
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) передал свои полномочия ОКР (Олимпийскому комитету России) и подал в отставку. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании.
Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет, и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства, — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.
Также отмечается, что деятельность ВФЛА не привела к надлежащим результатам. ОКР возьмёт на себя сотрудничество с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями. Решение по передаче полномочий позволит сохранить целостность легкой атлетики России.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство спорта проинформировало Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о приостановлении аккредитации ВФЛА.