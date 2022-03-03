Президент UFC намерен сохранить российских бойцов в лиге

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил поддержку российским бойцам, у которых есть действующие контракты с организацией и которым уже назначены бои. Функционер пообещал приложить все усилия, чтобы спортсмены смогли выступить на ближайших турнирах, сообщает YouTube-канал The Underground.

Мы работаем над этим каждый день. Прилагаем все силы, чтобы сохранить назначенные бои, прорабатываем варианты, как доставить бойцов в различные страны. Постоянно что-то происходит. COVID-19, теперь война. Это выше любых личных проблемы, но вы меня знаете. Я ответственен за своё шоу, и оно должно продолжаться, – сказал Уайт.

Отметим, что на турнире UFC 272, который состоится 5 марта, должны выступить россияне Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Эти спортсмены уже находятся в США, где и пройдут бои. 12 марта в США на турнире UFC Fight Night 203 должны подраться Магомед Анкалаев и Азамат Мурзаканов, а 19 марта в Лондоне на турнире UFC Fight Night 204 планируются поединки Александра Волкова, Тимура Валиева, Шамиля Абдурахимова и Сергея Павловича. Причём бои Анкалаева и Волкова заявлены как главные события вечеров.

Ранее тренер Волкова Тарас Кияшко заявил NEWS.ru, что спортивная организация вряд ли расторгнет контракты со спортсменами из РФ на фоне ситуации вокруг спецоперации ВС РФ на Украине. Эксперт отметил, что UFC — коммерческая организация.