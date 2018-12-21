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Президент УЕФА похвалил Мутко

Виталий Мутко и Александер Чеферин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Виталий Мутко и Александер Чеферин

спорт [ версия для печати ]

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об уходе Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза (РФС).

«В то время пока он был главой РФС, российские клубы прожили успешный период в еврокубках — ЦСКА и „Зенит“ смогли выиграть Кубок УЕФА, а „Зенит“ ещё и завоевал первый в истории России Суперкубок УЕФА», — приводит слова Чеферина телеканал «360».

Чеферин добавил, что Мутко внёс большой вклад в проведение чемпионата мира — 2018.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 год он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.


#УЕФА #ВиталийМутко
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