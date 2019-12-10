Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что борьба с допингом должна вестись в рамках закона.
Наказание без доказательств, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Борьба должна вестись в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность, — сказал он журналистам.
Поздняков добавил, что решение о согласии или несогласии будет принимать набсовет РУСАДА, после этого состоится заседание исполкома ОКР, где будут озвучены следующие шаги.
ОКР является полноправным участником международного движения. Мы пользуемся правами и планируем ими пользоваться в защиту наших спортсменов, — подчеркнул он.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) предсказуемым и отметил, что ОКР готовился к нему. Также он заявил, что постарается сделать всё для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Токио-2020 под национальным флагом.
Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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