https://static.news.ru/photo/19f20174-1aa0-11ea-9469-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что борьба с допингом должна вестись в рамках закона.

Наказание без доказательств, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Борьба должна вестись в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность, — сказал он журналистам.

Поздняков добавил, что решение о согласии или несогласии будет принимать набсовет РУСАДА, после этого состоится заседание исполкома ОКР, где будут озвучены следующие шаги.

ОКР является полноправным участником международного движения. Мы пользуемся правами и планируем ими пользоваться в защиту наших спортсменов, — подчеркнул он.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) предсказуемым и отметил, что ОКР готовился к нему. Также он заявил, что постарается сделать всё для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Токио-2020 под национальным флагом.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.