Президент Bellator назвал сроки реванша Немкова и Андерсона

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал об ориентировочных сроках, когда организация проведёт второй бой между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном. Первая встреча спортсменов была признана несостоявшейся из-за запрещённого удара головой в исполнении американского бойца. Портал Cageside Press передаёт, что бойцы могут провести реванш в августе.

Мы надеемся организовать реванш в течение следующих трёх-четырёх месяцев, когда оба бойца восстановятся, проведут сборы и будут готовы биться. Предварительно конец лета, — сказал Кокер.

При этом президент Bellator подтвердил позицию врачей, что Немков не мог продолжить бой из-за тяжёлой травмы. Россиянин получил рассечение «до самой кости», добавил глава лиги.

Кокер отметил, что согласно правилам, к судейским запискам можно было обратиться после окончания третьего раунда, но поскольку встреча завершилась за три секунды до этого момента, выявить победителя путём подсчёта судейских записок оказалось невозможным.

Также стало известно, что Вадима Немкова доставили в больницу после поединка с американцем Кори Андерсоном. Встреча была остановлена в конце третьего раунда из-за глубокого рассечения, которое россиянин получил в результате нелегитимного удара американца.