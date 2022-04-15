Бой Немкова и Андерсона за титул чемпиона Bellator признан несостоявшимся

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков провёл поединок с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277. Встреча завершилась остановкой рефери после запрещенного удара головой в исполнении претендента на титул.

Первый раунд прошёл в конкурентной манере. Второй и третий раунды прошли с преимуществом Андерсона. Американец сумел перевести действующего чемпиона Bellator на канвас. В конце третьего раунда он нанёс удар головой, в результате которого у россиянина образовалась сечка.

В итоге судья остановил бой, и встреча была признана несостоявшейся. Таким образом, Немков сохранил чемпионский пояс, но никто из спортсменов не стал обладателем миллиона долларов, который полагался победителю поединка.

Бой Немкова и Андерсона прошёл в рамках финала Гран-при полутяжеловесов. По ходу турнира россиянин одержал победы над Филом Дэвисом и Юлиусом Англицкасом. Андерсон на своём пути победил Довлетджана Ягшимурадова и Райана Бейдера.