Российский боец Вадим Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator

https://static.news.ru/photo/3a8040d6-9f2e-11eb-8cf3-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: vadimnemkov/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков победил американца Фила Дэвиса в рамках турнира Bellator 257 и вышел в полуфинал Гран-при организации.

Победа действующему чемпиону Bellator в полутяжёлом весе была присуждена единогласным решением судей.

В полуфинале россиянин встретится с победителем боя между двумя представителями США — Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро. Эта встреча состоится 8 мая.

Вадиму Немкову 28 лет. Он стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе 21 августа 2020 года, одержав победу над Бейдером. На счету россиянина 13 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин проиграл в финале Гран-при ONE FC в лёгком весе действующему чемпиону организации Кристиану Ли из Сингапура. Об этом писал NEWS.ru.