Россиянин Настюхин проиграл нокаутом в первом раунде в финале Гран-при

https://static.news.ru/photo/fcbe579a-9dc2-11eb-bb40-96000091f725_660.jpg Тимофей Настюхин Фото: timofeinastiukhin/instagram.com

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин проиграл в финале Гран-при ONE FC в лёгком весе действующему чемпиону организации Кристиану Ли из Сингапура.

Бой прошёл в Сингапуре и завершился на 73-й секунде после точного удара Ли в челюсть россиянина и последующего добивания.

Эта победа стала шестой подряд для Ли. В послужном списке 22-летнего бойца 15 побед и три поражения.

Для 32-летнего уроженца Новокузнецка поражение от Ли стало пятым в профессиональных ММА, при 14 победах.

В ночь на 17 апреля, как писал NEWS.ru, Вадим Немков, ученик Фёдора Емельяненко, будет в США защищать титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе — против американца Фила Дэвиса.