Умный «убийца»: ученик Фёдора Емельяненко едет защищать пояс Bellator в США

Вадим Немков — пример спортсмена, чьи заслуги несопоставимы с известностью. Он является одним из сильнейших бойцов планеты, бьётся на таком уровне, на каком сейчас, пожалуй, никто из россиян не выступает, но знают о нём только фанаты ММА. Это может измениться 17 апреля, когда Немков, умный «убийца», такой же, каким был Фёдор Емельяненко в лучшие годы, будет впервые защищать пояс чемпиона Bellator. Его соперником станет американец Фил Дэвис, с которым Вадим впервые дрался в ноябре 2018 года. Тогда было очень тяжело (победа раздельным решением судей), сейчас может быть не легче.

Что, где, когда

Немков и Дэвис подерутся на турнире Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Поединок будет рассчитан на пять раундов по пять минут, как и любой титульный бой в смешанных единоборствах. Начало встречи планируется на 06:00 утра по Москве в субботу, 17 апреля.

Кто такой Немков

Вадим Немков Нина Зотина/РИА Новости

Немков — один из лучших бойцов мира, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе. Промоушен недавно поставил Вадима на второе место в собственном рейтинге вне зависимости от весовой категории — после полулегковеса Патрисио Фрейре. До боя с Филом Дэвисом 28-летний россиянин одержал 12 побед в профессиональных ММА при двух поражениях. В Bellator у него пять побед в пяти поединках. В случае победы в Гран-при Вадим хочет покинуть Bellator и перейти в единственную лигу, которая может считаться шагом вперёд — UFC.

Немков — ученик Фёдора Емельяненко, проводит с ним каждый тренировочный сбор, они вместе летают на поединки. Вадим называет Последнего Императора Федей.

Кто такой Фил Дэвис

Это сильный американский боец, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (2016–2017), выступал в UFC. После поражения от Немкова в ноябре 2018-го выиграл три боя подряд и подходит к реваншу в отличной форме. Одержал 22 победы в ММА при пяти поражениях. К 36 годам Дэвис продолжает входить в топ-10 всех рейтингов полутяжеловесов. За последние пять лет проиграл только Немкову и Райану Бейдеру. Второй впоследствии нокаутировал Фёдора Емельяненко в финале Гран-При Bellator в тяжёлом весе, а затем проиграл нокаутом Немкову и отдал ему пояс чемпиона.

Стили

И Немков, и Дэвис — разносторонние бойцы. Вадим — четырёхкратный чемпион мира по самбо, прекрасно работает в стойке, способен вырубить как рукой, так и ногой (Бейдер не даст соврать), но в последние годы прибавил и в борьбе. Фишка Немкова — лоу-кики, которыми он разбивает ноги соперникам в хлам. К тому же Вадим — умный боец, такой же, каким был Фёдор Емельяненко в лучшие годы.

Американец — мастер борьбы, с помощью которой он почти выиграл первый бой у Немкова. Во всяком случае, вчистую забрал третий раунд. В стойке также опасен, особенно хорош в защите. Его фактически невозможно срубить ударом — никому за всю карьеру этого так и не удалось сделать.

Прогноз

Очевидным фаворитом боя считается Немков. Это можно логически объяснить так: он победил в первом поединке с Дэвисом два с половиной года назад, а с тех пор здорово прибавил. Фил же остался в лучшем случае на том же уровне. Ему скоро будет 37, в таком возрасте бойцы редко прогрессируют. Если им удаётся держать привычный высокий уровень — это уже большой успех. Поэтому если делать точный прогноз на предстоящий поединок, то он будет таким: победа Немкова единогласным решением судей.