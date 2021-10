Немков вышел в финал Гран-при, Минеев избил усталого Исмаилова

Второй бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова прошёл по сценарию первого, но с ещё более печальной концовкой для Лысого Хищника. Исмаилов в агрессивной и энергозатратной манере провёл первые два раунда, когда он переводил бой в партер и жёстко добивал Минеева, оставив на его лице несколько гематом. Но при этом он не смог закончить бой досрочно и оставил все силы за десять минут боя. В третьем раунде Исмаилов уже опустил руки и не мог оказывать серьёзного сопротивления сопернику, а Минеев грамотно забирал у него остатки сил ударами по корпусу. В конце раунда Магомед рухнул от усталости и был добит Минеевым на земле, который поставил точку в их трёхлетнем противостоянии.

После боя Исмаилову не хватало кислорода и потребовалась медицинская помощь. В первом бою его тоже хватило на два раунда, но там он хотя бы сумел завершить бой на ногах и оказывал сопротивление даже во второй половине боя. Возможно, сказался выбор площадки для проведения поединка. Находящаяся на среднегорье Красная Поляна быстрее измотала организм Магомеда, которому требуется много кислорода для его могучей мышечной массы, а потому его не хватило даже на стандартный трёхраундовый бой. После того как он пришёл в себя, Исмаилов не стал оправдываться и признал превосходство соперника.

Помимо главного боя на турнире в Сочи прошли ещё два титульных поединка. Полутяж Вагаб Вагабов, проведший не так давно 26 месяцев за решёткой за «самоуправство» и «хранение оружия», в третьем раунде тяжёлым боковым ударом в висок нокаутировал обладателя пояса из Ирана Хасана Юсефи и тем самым сделал подарок своей маме на 60-летие. В другом титульном бою в полулёгком весе чемпион из Дагестана Мухамед Эминов легко расправился с Романом Силагадзе. Из-за упрёков промоутера Камила Гаджиева в незрелищной манере боя Эминов решил проводить бой в стойке, а претендент попытался удивить его переводом в партер, а в итоге попал в гильотину уже в середине первого раунда.

Рамазан Эмеев четыре года ждал возможности подраться в США. Долгие годы он не мог получить визу, из-за чего его карьера затормозила, а драться он имел возможность только на зарубежных шоу. С началом пандемии и этих возможностей стало значительно меньше. Наконец, бывший чемпион М-1 получил долгожданную визу и поехал в Лас-Вегас на бой с британцем Дэнни Робертсом. Эмеев был явным фаворитом боя и первые два раунда забрал за счёт тейкдаунов и большего количества нанесённых ударов. В заключительной пятиминутке Робертс был посвежее, но не выглядел как боец, переломивший бой за один раунд, однако вердикт судей был шокирующим для россиянина. Лишь один из них поставил логичный счёт 29:28 в пользу Эмеева, в то время как двое других отдали победу Робертсу, причём один из них — в каждом из раундов, что кажется вообще за гранью добра и зла.

Победа на классе Вадима Немкова над малоизвестным, но очень крепким и волевым литовцем Юлиусом Англицкасом напомнила выступление его наставника Фёдора Емельяненко в лучшие годы его карьеры. Чемпион Bellator показал такое же умение перестраиваться по ходу боя, богатый арсенал ударов в стойке и приёмов в партере и потрясающую постоянную нацеленность на досрочное завершение боя, которая привела его к успеху. Англицкас оказался далеко не так прост в стойке и уже в первом раунде посадил Вадима на пятую точку. Немков после боя сказал, что не был потрясён и упал, потому что нетвёрдо стоял на ногах в момент удара, однако именно после этого удара он перешёл в борьбу и там нашёл уязвимое место соперника.

Крепкая голова Англицкаса без проблем выдерживала град ударов, хотя внешне уже напоминала голову Емельяненко в бою с Фабио Мальдонадо, а потому Немков во второй половине боя стал искать ключ к победе через болевые приёмы. Несколько попыток провести рычаг локтя заканчивались неудачей. Англицкас всякий раз выскальзывал из захвата. Пришлось прибегнуть к обманному действию. В четвёртом раунде Вадим сначала показал, что будет снова делать армбар, а затем провёл узел — кимуру — и заставил соперника сдаться.