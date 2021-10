Немков победил Англицкаса болевым на руку и отстоял титул Bellator

Немков оказывал давление на соперника джебом и ударами ногами, а Англицкас ответил жёстким попаданием с правой на встречу, от которого Немков пошатнулся и упал, а затем ответил переводом в партер, где сумел восстановиться и нанести сопернику несколько ударов сверху. При этом попадание Англицкаса оставило у россиянина рассечение. Размен в концовке раунда в стойке выиграл уже Немков. Во втором раунде россиянин продолжил перебивать литовца за счёт стремительных двоек, а затем шикарно бросил из клинча и сохранял контроль в партере до конца раунда. Вадим мощными ударами разбил лицо сопернику в кровь. Немков и третий раунд начал с перевода в партер, где окончательно измотал литовца.

В чемпионских раундах Немков не менял успешной тактики и переводил в партер, где искал возможность завершить бой досрочно. Англицкас выдерживал град ударов, хоть его лицо заливалось кровью. Немков снова попытался исполнить болевой на руку и после неудачной попытки рычага провёл узел локтя и заставил сдаться соперника кимурой.