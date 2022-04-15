Россиянин Немков попал в больницу после боя с американцем Андерсоном

Российского бойца смешанных единоборств Вадима Немкова доставили в больницу после поединка с американцем Кори Андерсоном, который прошёл в рамках финала Гран-при Bellator. Встреча была остановлена в конце третьего раунда из-за глубокого рассечения, которое россиянин получил в результате нелегитимного удара американца. Брат российского спортсмена Виктор в интервью Sport24 заявил, что именно полученная сечка стала причиной обращения Вадима к медикам.

Рассечение довольно глубокое, необходимо его обработать, чтобы не попала зараза. После этого он приедет в отель, будет отдыхать, — сказал Виктор Немков.

Вадим Немков провёл поединок с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277. Встреча завершилась остановкой рефери после запрещённого удара Андерсона головой. Бой был признан несостоявшимся. Таким образом, Немков сохранил чемпионский пояс, но никто из спортсменов не стал обладателем миллиона долларов, который полагался победителю поединка.