Пресс-секретарь Мишустина опроверг отставку главы Минспорта

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Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщения об отставке главы Министерства спорта РФ Олега Матыцина.

По его словам, слухи об увольнении министра не соответствуют действительности, передаёт ТАСС.

Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта. Информация о его уходе с поста главы ведомства некоторое время назад появилась в Telegram-канале Baza. Там также сообщалось, что заявления об уходе написали и заместители министра.

По информации издания, произошедшее может быть связано с задержаниями директора Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Александра Кравцова, экс-главы АНО «Арена-2018» Олега Галая, а также замглавы департамента управделами и контроля Минспорта Антонины Кузнецовой, обвинённой в присовении средств и растрате.

Как писал NEWS.ru, в Минспорте заявили, что информация о подаче Матыциным заявления об увольнении не соответствует действительности.