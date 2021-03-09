Пресс-секретарь Мишустина опроверг отставку главы Минспорта

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщения об отставке главы Министерства спорта РФ Олега Матыцина.
По его словам, слухи об увольнении министра не соответствуют действительности,
Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020 года. С 2015 года он является президентом Международной федерации университетского спорта. Информация о его уходе с поста главы ведомства некоторое время назад появилась в Telegram-канале Baza. Там также сообщалось, что заявления об уходе написали и заместители министра.
По информации издания, произошедшее может быть связано с задержаниями директора Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Александра Кравцова, экс-главы АНО «Арена-2018» Олега Галая, а также замглавы департамента управделами и контроля Минспорта Антонины Кузнецовой, обвинённой в присовении средств и растрате.
Как писал NEWS.ru, в Минспорте заявили, что информация о подаче Матыциным заявления об увольнении не соответствует действительности.