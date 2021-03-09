Минспорт опроверг уход Матыцина в отставку

https://static.news.ru/photo/512fdb16-80f2-11eb-830e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта РФ сообщило, что глава ведомства Олег Матыцин не подавал заявления об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

Сообщения о том, что министр спорта Олег Матыцин написал заявление по собственному желанию не соответствуют действительности, — сказали NEWS.ru в пресс-службе министерства.

Информация об уходе в отставку главы Минспорта появилась в Telegram-канале Baza. В публикации также говорилось, что заявления об уходе написали заместители Матыцина.

В январе министр спорта поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх, писал NEWS.ru. Матыцин отметил, что песня известна во всём мире и прочно ассоциируется с Россией.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.