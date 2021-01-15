Матыцин одобрил идею использования «Катюши» в качестве гимна

https://static.news.ru/photo/0de7d4fc-581c-11eb-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх.

К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всём мире и ассоциируется с нашей страной, — отметил Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский композитор Александр Лунёв, написавший Дмитрию Билану песню для Евровидения, с которой исполнитель занял второе место, считает, что для Олимпиады необходимо создать отдельную композицию.