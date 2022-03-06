«Поступок подонка»: Генич дал характеристику бывшему тренеру «Локомотива»

Футбольный комментатор Константин Генич раскритиковал бывшего главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля, который покинул клуб, не предупредив руководство. По мнению Генича, немец совершил предательский поступок и расслабил команду, о чём он заявил «РБ-Спорт».

Гиздоль уехал, не предупредив, — поступок предательский, поступок подонка. Если раньше было много беговой работы, то сейчас, как говорят, у команды по этой немецкой технологии — очевидцы рассказывают — так тренироваться наша команда не должна. Внутри сбора были выходные, и собралось 12–14 дней, когда команда не тренировалась, — сказал Генич.

1 марта стало известно, что немецкий специалист покинул «Локомотив» после того, как возглавил «железнодорожников» в ноябре 2021 года. Он не сообщил руководству клуба о своём намерении уйти и только потом признался, что покинул команду из-за усложнившейся политической ситуации между Россией и Украиной.

Тренер из Германии сменил на этом посту серба Марко Николича. Под руководством немца команда занимает седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков в 18 матчах.