«Полностью отключиться никто не может»: Карпин о частичной мобилизации Карпин признался, что футболисты сборной России по-разному восприняли известия о мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что некоторые из его подопечных с тревогой отнеслись к известиям о частичной мобилизации. В разговоре со Sports.ru он отметил, что кто-то из футболистов с улыбкой отнесся к известиям о призыве. Некоторых игроков Карпину пришлось успокаивать лично.

Кто-то может отключиться, кто-то не может, кто-то обращает внимание, кто-то этого не делает. До матча все говорили, что надо играть — это наша работа. Но у кого-то получается забыть, допустим, у того же (полузащитника Даниила. — NEWS.ru) Уткина, как он сам говорит. А у кого-то не получается, — заявил Карпин.

По словам тренера, во время ответов на вопросы пограничников на паспортном контроле перед полетом в Бишкек, некоторые из футболистов «напряглись». Напомним, что товарищеский матч против сборной Киргизии прошел 24 сентября и завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды.

У всех разная (реакция. — NEWS.ru): кто-то с улыбкой, кто-то напрягся.<...>До игры разговаривал со всеми. Вроде бы тот же (полузащитник Дмитрий Баринов. — NEWS.ru) мне говорил, что он напрягся, допустим. Но одно дело — напрячься, другое — думать об этом, — отметил Карпин.

На вопрос журналиста о подготовке перед матчем, тренер сборной назвал всю ситуацию, связанную с частичной мобилизацией, «неординарной». По словам Карпина, многие игроки обсуждали повестку между собой.

Наверное, трудно отключиться на 100%. Во время тренировки, разминки, матча — уже проще, потому что футбол отвлекает. Как и любая работа. Но полностью отключиться, думаю, никто не может, — резюмировал Карпин.

22 сентября сообщалось, что футболистам сборной России, отправившимся на товарищеский матч в Бишкек, при пересечении границы задавали вопросы о годности к военной службе и наличии военного билета. Медиадиректор РФС Егор Крецан отметил, что когда команда проходила паспортный контроль в Шереметьево, игроков и других мужчин опросили о частичной мобилизации.